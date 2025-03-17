Дзюба: К экипировке сборной даже привыкнуть не могу

Нападающийи сборнойподелился эмоциями от нахождения в расположении национальной команды.

«Я в Новогорске, ура, но я здесь с командой был (смеется), поэтому для меня это привычное (место). Но вот (в экипировке) сборной, смотрю, даже привыкнуть не могу. Прикольное ощущение.

По чему соскучился больше всего? По гимну. Меня эти мысли не отпускают, мурашки будут — 100%», — сказал Дзюба в интервью пресс-службе сборной России по футболу.

Сегодня, 17-го марта нападающий прибыл в расположение сборной России на мартовский сбор, в котором национальная команда сыграет против Гренады 19-го марта и Замбии 25-го числа.