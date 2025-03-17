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    Федор СмоловТрансферный дайджест. 11 — 17 марта
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    Дзюба: К экипировке сборной даже привыкнуть не могу

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи Сборная Гренады Артём Дзюба
    Нападающий «Акрона» и сборной России Артем Дзюба поделился эмоциями от нахождения в расположении национальной команды.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Я в Новогорске, ура, но я здесь с командой был (смеется), поэтому для меня это привычное (место). Но вот (в экипировке) сборной, смотрю, даже привыкнуть не могу. Прикольное ощущение.

    По чему соскучился больше всего? По гимну. Меня эти мысли не отпускают, мурашки будут — 100%», — сказал Дзюба в интервью пресс-службе сборной России по футболу.

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  • 13/03/2025

    • Сегодня, 17-го марта нападающий прибыл в расположение сборной России на мартовский сбор, в котором национальная команда сыграет против Гренады 19-го марта и Замбии 25-го числа.

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