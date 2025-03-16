Тедеев: В РПЛ очень важно забить, когда у тебя есть простой момент

Главный тренервысказался о поражении от(1:2).

«Больше надо было забить. Те моменты, которые были у нас… В РПЛ очень важно забить, когда у тебя есть простой момент. Надо максимум выжимать из каждого эпизода. Вот и вся закономерность. И нельзя дарить такие мячи, которые мы дали возможность забить ЦСКА.

Сегодня мы не заслуживали такого результата. Но Господь нас наказал за расточительность. Точности не хватило. А это самое главное в футболе. Нам в каждой ситуации нужно быть удачливее. Никто не отходил в оборону. Мы прессинговали, старались. Нужно было здесь и сейчас быть более агрессивными в атаке», — цитирует Тедеева «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

В 22-м туре «Акрон» примет «Ростов», а ЦСКА — «Динамо» Мх.