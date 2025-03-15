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    Иван Сергеев и Игорь Дмитриев«Динамо» Мх — «Крылья Советов». Онлайн
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    Ташуев: Ничья нас не устроила

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    Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о матче против «Химок» (1:1).

    Сергей Ташуев
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    Сергей Ташуев

    «Перед матчем было большое напряжение. Первое время только раскачивались, но потом пришли в себя.

    В первом тайме не забили почти в пустые ворота. Имели массу моментов, пенальти тоже не забили. Но нашли в себе силы всё же открыть счет.

    Самая главная ошибка футбола: если до гола мы давили и прессинговали, то после гола сразу сели назад, за что нас наказали. У нас даже концепция висит: "После первого гола надо забить второй". Надо давить, пока соперник находится в состоянии грогги. А мы даем возможность им опять набрать кислорода.

    Я кричал‑кричал, да не докричался. По матчу это ничья нас не устроила», — цитирует Ташуева «Матч ТВ».

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    Теперь у «Химок» 20 очков и 10-е место. У «Ахмата» 18 баллов и 14-я позиция.

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