Ташуев: Ничья нас не устроила

Главный тренервысказался о матче против(1:1).

«Перед матчем было большое напряжение. Первое время только раскачивались, но потом пришли в себя.

В первом тайме не забили почти в пустые ворота. Имели массу моментов, пенальти тоже не забили. Но нашли в себе силы всё же открыть счет.

Самая главная ошибка футбола: если до гола мы давили и прессинговали, то после гола сразу сели назад, за что нас наказали. У нас даже концепция висит: "После первого гола надо забить второй". Надо давить, пока соперник находится в состоянии грогги. А мы даем возможность им опять набрать кислорода.

Я кричал‑кричал, да не докричался. По матчу это ничья нас не устроила», — цитирует Ташуева «Матч ТВ».

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Теперь у «Химок» 20 очков и 10-е место. У «Ахмата» 18 баллов и 14-я позиция.