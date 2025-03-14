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    «Лас-Пальмас» — «Алавес»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Лас-Пальмас» и «Алавес» встретятся в стартовом матче 28-го тура испанской Примеры. Начало в 23:00 мск.

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    Для обеих команд это важный поединок. «Лас-Пальмас» и «Алавес» борются за выживание. При этом больше шансов у гостей. Они сейчас отстают от 17-й строчки на один пункт.

    В прошлом туре «славные» обыграли «Вильярреал», а «Лас-Пальмас» проиграл «Бетису». В связи с этим «Алавес» сейчас опережает хозяев в турнирной таблице.

    «Лас-Пальмас» проиграл 2 домашних матча подряд и уступил «Алавесу» 0:2 в первом круге.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентами 2.18 и 2.55.

    • Букмекеры оцениваю шансы команд коэффициентами 2.90 и 2.75 соответственно.

    • Искусственный интеллект полагает, что победитель выявлен не будет — игра закончится нулевой ничьей.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Лас-Пальмас» — «Алавес» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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