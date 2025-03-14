Для обеих команд это важный поединок. «Лас-Пальмас» и «Алавес» борются за выживание. При этом больше шансов у гостей. Они сейчас отстают от 17-й строчки на один пункт.
В прошлом туре «славные» обыграли «Вильярреал», а «Лас-Пальмас» проиграл «Бетису». В связи с этим «Алавес» сейчас опережает хозяев в турнирной таблице.
«Лас-Пальмас» проиграл 2 домашних матча подряд и уступил «Алавесу» 0:2 в первом круге.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентами 2.18 и 2.55.
- Букмекеры оцениваю шансы команд коэффициентами 2.90 и 2.75 соответственно.
- Искусственный интеллект полагает, что победитель выявлен не будет — игра закончится нулевой ничьей.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Лас-Пальмас» — «Алавес» смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Бонус 1500USDНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.