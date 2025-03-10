Непомнящий: Надо бы найти Гренаду на глобусе

Бывший главный тренер сборной Камерунаоценил предстоящий товарищеский матч сборнойпротив команды

«Что касается сборной Гренады, надо бы найти эту страну на глобусе. Для меня эта страна ни о чём не говорит — я никогда о ней не слышал. По-моему, поэт Светлов написал песню, а Елена Камбурова пела: "Гренада, Гренада моя". Но в марте у сборной России будет ещё матч с Замбией, поэтому будем играть», — цитирует Непомнящего «Чемпионат».

Игра пройдёт 19 марта в Москве на «ВТБ Арене». Стартовый свисток арбитра — в 20:00 мск.

Сборная Гренады сейчас занимает 174-е место в рейтинге ФИФА.