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    Непомнящий: Надо бы найти Гренаду на глобусе

    Футбол Сборная России Футбол России
    Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий оценил предстоящий товарищеский матч сборной России против команды Гренады.

    Валерий Непомнящий
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    Валерий Непомнящий

    «Что касается сборной Гренады, надо бы найти эту страну на глобусе. Для меня эта страна ни о чём не говорит — я никогда о ней не слышал. По-моему, поэт Светлов написал песню, а Елена Камбурова пела: "Гренада, Гренада моя". Но в марте у сборной России будет ещё матч с Замбией, поэтому будем играть», — цитирует Непомнящего «Чемпионат».

    Игра пройдёт 19 марта в Москве на «ВТБ Арене». Стартовый свисток арбитра — в 20:00 мск.

    Сборная Гренады сейчас занимает 174-е место в рейтинге ФИФА.

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