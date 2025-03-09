Юран — о рекорде Дзюбы: Как говорится, смотрите на табло

Бывший игрок сборной Россиивысказался о рекорде нападающего

Форвард отметился голом в матче 20-го тура против «Крыльев Советов» (2:0). Таким образом, Дзюба стал лучшим бомбардиров в истории чемпионата России, обогнав по этому показателю Александра Кержакова.

«Артем Дзюба — настоящий. И на поле, и вне поля. И скандалы были, и дерзкий был.

На меня похож? В какой‑то степени, да. Он никогда не обманывал футбол. Он подтверждает, что прошел определенный путь. Хочу поздравить его. Столько набить… Это дорого стоит. На ближайшие десять лет конкурентов у него не будет. Я не вижу их пока.

Часто он говорил, что много "друзей" у него. Сейчас был контрольный выстрел. Как говорится, смотрите на табло», — сказал Юран «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Дзюба провел за «Акрон» 12 матчей в РПЛ, забил 5 голов и сделал 3 голевые передачи.