Защитник «Оренбурга» сравнил уровень РПЛ и Первой лиги

Центральный защитник «Оренбурга»рассказал, в чем отличия Премьер-лиги и Первой лиги.

«В РПЛ выше скорости и другая борьба, чем в Первой лиге. В целом футбол везде одинаковый. Просто уровень подготовки разный.

Когда ты готовишься к Первой лиге, то у тебя другие тренировки. Готовишься к РПЛ — совсем другие», — сказал Татаев «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

В Первой лиге 26-летний Татаев выступал несколько сезонов за «Аланию», в январе 2025 года стал футболистом «Оренбурга». Также в его карьере есть выступления за чешский «Млада Болеслав» и казахстанский «Окжетпес».