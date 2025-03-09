В 28-м туре чемпионата Англиии «Арсенал»сойдутся на «Олд Траффорд». Поединок состоится 9 марта в 19:30 по мск.

У МЮ позади непростой отрезок. Хозяева играли 2 и 6 марта. В Кубке Англии команда Аморима потерпела поражение от «Фулхэма», а в Лиге Европы она сыграла вничью 1:1 с «Реал Сосьедадом».

«Арсенал» в боевом духе после разгрома ПСВ 7:1 в Лиге чемпионов. Это была важная победа после неудачных матчей в АПЛ, где «канониры» проиграли «Вест Хэму» 0:1 и сыграли по нулям с «Ноттингемом».

Календарь и таблица АПЛ

Прогнозы и ставки

Информация для ставок на матч:

Эксперты LiveSport.Ru сделали смелый прогноз с коэффициентом 2.12.

сделали смелый прогноз с коэффициентом 2.12. Для букмекеров фаворитом поединка является «Арсенал»: 5.45 на победу МЮ и 1.77 на победу «Арсенала».

Искусственный интеллект сделал ставку на победу «Арсенала» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» смотрите на LiveCup.Run.

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