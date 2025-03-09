У МЮ позади непростой отрезок. Хозяева играли 2 и 6 марта. В Кубке Англии команда Аморима потерпела поражение от «Фулхэма», а в Лиге Европы она сыграла вничью 1:1 с «Реал Сосьедадом».
«Арсенал» в боевом духе после разгрома ПСВ 7:1 в Лиге чемпионов. Это была важная победа после неудачных матчей в АПЛ, где «канониры» проиграли «Вест Хэму» 0:1 и сыграли по нулям с «Ноттингемом».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок на матч:
- Эксперты LiveSport.Ru сделали смелый прогноз с коэффициентом 2.12.
- Для букмекеров фаворитом поединка является «Арсенал»: 5.45 на победу МЮ и 1.77 на победу «Арсенала».
- Искусственный интеллект сделал ставку на победу «Арсенала» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» смотрите на LiveCup.Run.
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