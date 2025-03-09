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    Консейсау: Я не радуюсь вылету из Лиги чемпионов, но теперь у нас больше времени для тренировок

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Милан Лечче
    Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау высказался о матче против «Лечче» (3:2).

    Сержиу Консейсау
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    Сержиу Консейсау

    «В течение недели у нас появилось чуть больше времени на то, чтобы подготовиться к игре. Мы знали сильные и слабые стороны "Лечче". Игроки усердно работали над тем, чтобы сделать требуемое от них.

    В плане темпа, владения мячом, качества, передач мы были хороши. Мы забили два гола, которые были отменены, и дважды пропустили. Да, второй тайм начался не так, как мы хотели. Казалось, что будет очень сложно перевернуть игру, но футболисты показали свой характер.

    Я хочу поздравить команду, потому что благодаря их отношению к делу и тому, как они поработали в течение недели, мы получили фундамент, на котором можно что-то строить. У нас редко была возможность работать на протяжении недели, и такая работа помогает заложить фундамент, после чего легче начинать игру с верным настроем.

    Не хочу, чтобы это звучало как оправдание, но сегодня мы гораздо более организованно прессинговали потому, что знали, в каких зонах это надо делать, в какой момент. И все это — следствие тренировок.

    Я не радуюсь вылету из Лиги чемпионов, но плюс в том, что теперь у нас больше времени для тренировок. Нужно ввести некоторые вещи в привычку, чтобы они стали проявляться на поле», — цитирует Консейсау Football Italia.

    Календарь и таблица Серии А

    После этого матча «Милан» занимает 8-е место в таблице Серии А с 44 очками в активе. «Лечче» — на 16-й позиции (25).

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