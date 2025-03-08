Уильямс: Я доволен, что летом не перешел в «Барселону»

Форвард «Атлетика» Бильбаорассказал, из-за чего сорвался его переход в «Барселону» прошлым летом.

СМИ сообщали, что каталонцы были готовы заплатить за футболиста 62 млн евро.

«Могу сказать, что "Атлетик" — моя семья. У нас невероятные отношения в клубе. Не думаю, что нашёл бы такую атмосферу где-либо ещё. В тот момент я принял решение, которое показалось мне правильным, и очень доволен им», — сказал Уильямс в интервью FF.

В текущем сезоне Уильямс провел 34 матча во всех турнирах. Футболист забил 6 голов и сделал 7 ассистов.

Текущий контракт с Уильямсом истекает в июне 2027 года.