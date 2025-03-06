«Бавария» — «Байер»: счет матча 3:0, обзор голов

всухую обыграла(3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В 1-м тайме мюнхенцы открыли счет благодаря точному удару нападающего Гарри Кейна.

Во 2-м отрезке «Бавария» забила еще 2 безответных гола. Отличились Джамал Мусиала на 54-й минуте и снова Гарри Кейн на 75-й минуте с пенальти.

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала Бавария — Байер 3:0 Голы: 1:0 Гарри Кейн (9'), 2:0 Джамал Мусиала (54'), 3:0 Гарри Кейн (пенальти) (75') Бавария: Мануэль Нойер (Йонас Урбиг, 58'), Деотшанкюль Юпамекано, Ким Мин Джэ (Эрик Дайер, 89'), Йозуа Киммих, Конрад Лаймер (Йосип Штанишич, 68'), Альфонсо Дэвис, Леон Горецка (Жоау Палинья, 89'), Майкл Олисе, Джамал Мусиала, Кингсли Коман (Лерой Зане, 68'), Гарри Кейн Байер: Матей Коварж, Алехандро Гримальдо (Эмилиано Буэндия, 87'), Жереми Фримпонг (Артур, 81'), Пьеро Инкапье, Марио Эрмосо, Жонатан Та, Норди Мукиэле, Амин Адли (Эдмон Тапсоба, 68'), Флориан Вирц (Патрик Шик, 81'), Эксекиэль Паласиос, Гранит Джака (Алейш Гарсия, 81') Предупреждения: Конрад Лаймер (39'), Норди Мукиэле (39'), Леон Горецка (51'), Норди Мукиэле (62'), Эдмон Тапсоба (73'), Жонатан Та (75')

Следующий матч между этими командами в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 11-го марта в Леверкузена (Германия).