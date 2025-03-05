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    Слишкович: У «Оренбурга» проблема только с Флорентином

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    Наставник «Оренбурга» Владимир Слишкович отметил, что сейчас у команды нет серьезных потерь в составе кроме полузащитника Габриэля Флорентина.

    Владимир Слишкович
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    Владимир Слишкович

    Флорентин восстанавливается после операции на колене.

    «У нас проблема только с Флорентином — его не будет весь год, у него была операция, он работает индивидуально. Все остальные, мы надеемся, на данный момент готовы к игре. Это не касается травм Муро и Мартынова — они готовы физически, их работа — показать себя за неделю. Я решаю, кто будет выходить на поле, а кто — сидеть на скамейке», — сказал Слишкович в эфире «Матч ТВ».

    После 19 туров РПЛ «Оренбург» с 8 очками занимает последнее, 16‑е место в турнирной таблице.

    Календарь и таблица РПЛ

    В 20-м туре команда Слишковича 8 марта примет «Ростов».

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