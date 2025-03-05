Слишкович: У «Оренбурга» проблема только с Флорентином

Наставник «Оренбурга»отметил, что сейчас у команды нет серьезных потерь в составе кроме полузащитника

Флорентин восстанавливается после операции на колене.

«У нас проблема только с Флорентином — его не будет весь год, у него была операция, он работает индивидуально. Все остальные, мы надеемся, на данный момент готовы к игре. Это не касается травм Муро и Мартынова — они готовы физически, их работа — показать себя за неделю. Я решаю, кто будет выходить на поле, а кто — сидеть на скамейке», — сказал Слишкович в эфире «Матч ТВ».

После 19 туров РПЛ «Оренбург» с 8 очками занимает последнее, 16‑е место в турнирной таблице.

Календарь и таблица РПЛ

В 20-м туре команда Слишковича 8 марта примет «Ростов».