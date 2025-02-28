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    РПЛ. «Зенит» примет ЦСКА, «Спартак» сыграет с «Оренбургом», «Краснодар» — «Крылья Советов»

    Обзор матчей 19-го тура российской Премьер-лиги

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    Матчи 19-го тура российской Премьер-лиги пройдут с 28 февраля по 2 марта

    «Динамо» Махачкала — «Локомотив» 1:1

    «Локомотив» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1) в матче 19-го тура российской Премьер-лиги.

    На 9-й минуте встречи хозяева смогли выйти вперед благодаря точному удару Эгаша Касинтуры.

    «Локомотив» сравнял счет на 84-й минуте, отличился нападающий команды Дмитрий Воробьев.

    После этого матча махачкалинское «Динамо» занимает 10-е место в таблице РПЛ с 18-ю очками в активе. «Локомотив» располагается на 4-й строчке (36).

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