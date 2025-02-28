РПЛ. «Зенит» примет ЦСКА, «Спартак» сыграет с «Оренбургом», «Краснодар» — «Крылья Советов»

«Динамо» Махачкала — «Локомотив» 1:1
«Локомотив» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1) в матче 19-го тура российской Премьер-лиги.
На 9-й минуте встречи хозяева смогли выйти вперед благодаря точному удару Эгаша Касинтуры.
«Локомотив» сравнял счет на 84-й минуте, отличился нападающий команды Дмитрий Воробьев.
После этого матча махачкалинское «Динамо» занимает 10-е место в таблице РПЛ с 18-ю очками в активе. «Локомотив» располагается на 4-й строчке (36).
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