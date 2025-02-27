«Лион» после поражения от «ПСЖ» подал протест из-за Кварацхелии

подал протест на участие хавбекав матче 23-го тура чемпионата Франции.

Парижане одержали победу со счетом 3:2, а грузин сделал ассист. По данным L'Équipe, «ткачи» направили жалобу в Комитет по правовым вопросам Профессиональной футбольной Лиги (LFP).

В электронном письме, которое LFP получила во вторник, президент «Лиона» Джон Текстор указал, что переход футболиста в «ПСЖ» «стал возможен только благодаря финансированию, нарушающему правило запрета иностранных грантов», добавив, что «официальное утверждение его контракта и регистрация в качестве нового игрока нарушают положения административного регламента LFP».

Парижане купили Кварацхелию у «Наполи» в январе 2025 года. Сумма сделки составила 70 млн евро.