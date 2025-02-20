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    «Челси» хочет летом подписать Дьокереша

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    Лондонский «Челси» в летнее трансферное окно намерен укрепить позицию центрфорварда и очертил для себя возможных кандидатов на усиление.

    Виктор Дьокереш
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    Виктор Дьокереш

    По данным GiveMeSport, в этот список входят Виктор Дьокереш, Беньямин Шешко и Лиам Делап.

    Под первым номером идет шведский нападающий Дьокереш, выступающий сейчас в «Спортинге» из Лиссабона. Португальский клуб готов отпустить его за 58 млн фунтов. Всего он сыграл в этом сезоне 34 матча, забил 34 гола и сделал 7 ассистов.

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    • Если у «Челси» не получится купить 26-летнего Дьокереша, то он переключится на 21-летнего Шешко из «Лейпцига» и 22-летнего Делапа из «Ипсвича».

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