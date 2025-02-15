«Атлетико» добился ничьи с «Реалом» (1:1) и сохранил его в поле зрения. В случае победы «матрасники» навяжут «сливочным» борьбу за лидерство. «Сельта» в прошлом матче выиграла 3:2 у «Бетиса». Победа стала первой для команды в последних пяти играх турнира.
Если говорить об очных встречах, то у «Атлетико» здесь явное преимущество. Клуб из Мадрида выиграл 3 домашних матча подряд и 7 раз подряд без учета игр дома или на выезде.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок на игру:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.25.
- Букмекеры дают 1.48 на победу «Атлетико», 4.55 на ничью и 7.40 на победу «Сельты».
- Фаворитом ИИ является «Атлетико», который по его оценке выиграет 3:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Атлетико» — «Сельта» смотрите на LiveCup.Run.
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