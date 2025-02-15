В поединке 24-го тура испанской Примерыв Мадриде примет. Игра состоится на «Ванда Метрополитано» 15 февраля в 20:30 мск.

«Атлетико» добился ничьи с «Реалом» (1:1) и сохранил его в поле зрения. В случае победы «матрасники» навяжут «сливочным» борьбу за лидерство. «Сельта» в прошлом матче выиграла 3:2 у «Бетиса». Победа стала первой для команды в последних пяти играх турнира.

Если говорить об очных встречах, то у «Атлетико» здесь явное преимущество. Клуб из Мадрида выиграл 3 домашних матча подряд и 7 раз подряд без учета игр дома или на выезде.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок на игру:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.25.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.25. Букмекеры дают 1.48 на победу «Атлетико», 4.55 на ничью и 7.40 на победу «Сельты».

Фаворитом ИИ является «Атлетико», который по его оценке выиграет 3:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Атлетико» — «Сельта» смотрите на LiveCup.Run.

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