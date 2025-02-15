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    «Атлетико» — «Сельта»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В поединке 24-го тура испанской Примеры «Атлетико» в Мадриде примет «Сельту». Игра состоится на «Ванда Метрополитано» 15 февраля в 20:30 мск.

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    «Атлетико» добился ничьи с «Реалом» (1:1) и сохранил его в поле зрения. В случае победы «матрасники» навяжут «сливочным» борьбу за лидерство. «Сельта» в прошлом матче выиграла 3:2 у «Бетиса». Победа стала первой для команды в последних пяти играх турнира.

    Если говорить об очных встречах, то у «Атлетико» здесь явное преимущество. Клуб из Мадрида выиграл 3 домашних матча подряд и 7 раз подряд без учета игр дома или на выезде.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок на игру:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.25.

    • Букмекеры дают 1.48 на победу «Атлетико», 4.55 на ничью и 7.40 на победу «Сельты».

    • Фаворитом ИИ является «Атлетико», который по его оценке выиграет 3:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Атлетико» — «Сельта» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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