«Хайденхайм» одержал победу над «Копенгагеном» в ЛК

Фрагмент матча «Копенгаген» — «Хайденхайм» Фото: globallookpress.com
В одной из встреч «Хайденхайм» на чужом поле одолел «Копенгаген» со счетом 2:1.
Единственный гол у хозяев забил Джордан Ларссон на 45+1-й минуте.
У «Хайденхайма» отличились Томас Келлер на 59-й минуте и Тим Зирслебен на 85-й минуте.
Футбол. Лига конференций. 1/16 финала
Копенгаген — Хайденхайм 1:2
Голы: 1:0 Джордан Ларссон (45 + 1'), 1:1 Thomas Keller (59'), 1:2 Тим Зирслебен (85') Предупреждения: Джордан Ларссон (50'), Родриго Уэскас (58'), Патрик Майнка (65'), Георгий Гочолеишвили (84')
В параллельном матче «Омония» и «Пафос» сыграли вничью (1:1).
На 51-й минуте команда из Кипра открыла счет, гол забил Вилли Семедо с пенальти. «Пафос» ответил голом Мислава Оршича на 84-й минуте.
Футбол. Лига конференций. 1/16 финала
Омония — Пафос 1:1
Голы: 1:0 Вилли Семедо (пенальти) (51'), 1:1 Мислав Оршич (84') Предупреждения: Муамер Танкович (5'), Андроникос Какулис (6'), Хонатан Сильва (49'), Стеван Йоветич (68'), Давид Гольдар (79')
Ответные игры между этими командами в рамках 1/16 финала Лиги конференций состоятся 20-го февраля.