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    «Хайденхайм» одержал победу над «Копенгагеном» в ЛК

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    Завершились два матча 1/16 финала Лиги конференций.

    Фрагмент матча «Копенгаген» — «Хайденхайм»
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    Фрагмент матча «Копенгаген» — «Хайденхайм»

    В одной из встреч «Хайденхайм» на чужом поле одолел «Копенгаген» со счетом 2:1.

    Единственный гол у хозяев забил Джордан Ларссон на 45+1-й минуте.

    У «Хайденхайма» отличились Томас Келлер на 59-й минуте и Тим Зирслебен на 85-й минуте.

    Футбол. Лига конференций. 1/16 финала
    Копенгаген — Хайденхайм 1:2
    Голы: 1:0 Джордан Ларссон (45 + 1'), 1:1 Thomas Keller (59'), 1:2 Тим Зирслебен (85') Предупреждения: Джордан Ларссон (50'), Родриго Уэскас (58'), Патрик Майнка (65'), Георгий Гочолеишвили (84')

    В параллельном матче «Омония» и «Пафос» сыграли вничью (1:1).

    На 51-й минуте команда из Кипра открыла счет, гол забил Вилли Семедо с пенальти. «Пафос» ответил голом Мислава Оршича на 84-й минуте.

    Футбол. Лига конференций. 1/16 финала
    Омония — Пафос 1:1
    Голы: 1:0 Вилли Семедо (пенальти) (51'), 1:1 Мислав Оршич (84') Предупреждения: Муамер Танкович (5'), Андроникос Какулис (6'), Хонатан Сильва (49'), Стеван Йоветич (68'), Давид Гольдар (79')

    Ответные игры между этими командами в рамках 1/16 финала Лиги конференций состоятся 20-го февраля.

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