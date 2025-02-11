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    Медведев: «Зенит» показал, кто на сегодняшний день в доме хозяин

    Футбол Зимний кубок РПЛ Футбол России Зенит Спартак
    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о матче против «Спартака» (3:0) в финале Зимнего кубка РПЛ.

    Александр Медведев
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    Александр Медведев

    «Поздравляю всех болельщиков "Зенита", где бы они ни находились. Полезный турнир. Ясно, что цель команд — подготовка к продолжению сезона, но все равно соперничество никто не отменял и кубок в копилку — это всегда приятно. Тем более, "Зенит" показал, кто на сегодняшний день в доме хозяин.

    Считаю, Сергей Богданович очень мудро поступил, потому что его действия сразу снизили градус. Игроки "Спартака" увидели, что неудаленный тренер вместе со Станковичем пошел и сел на трибуну. И сразу страсти улеглись. В противном случае могло по‑разному все развиваться», — цитирует Медведева «Матч ТВ».

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