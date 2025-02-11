Буффон: При Конте я был первым вратарем в Италии, который играл ногами

Бывший вратарь «Ювентуса»высказался о современных требованиях к голкиперам, а также поделился воспоминаниями об игре под руководством

«В первый год Конте я был первым вратарём в Италии, который играл ногами, потому что он никогда не хотел выбивать мяч. Мы были первой командой, предлагающей такие выходы через пас, потому что раньше этих запросов не было.

Он предложил что-то новое, не связанное с традициями, и ему это удалось довольно хорошо. Я думаю, что это можно сделать и сейчас с Тьяго Моттой», — цитирует Буффона Calciomercato.

Буффон играл под руководством Конте в «Ювентусе» с июля 2011 по июль 2014 года.