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    Буффон: При Конте я был первым вратарем в Италии, который играл ногами

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Ювентус
    Бывший вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон высказался о современных требованиях к голкиперам, а также поделился воспоминаниями об игре под руководством Антонио Конте.

    Антонио Конте
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    Антонио Конте

    «В первый год Конте я был первым вратарём в Италии, который играл ногами, потому что он никогда не хотел выбивать мяч. Мы были первой командой, предлагающей такие выходы через пас, потому что раньше этих запросов не было.

    Он предложил что-то новое, не связанное с традициями, и ему это удалось довольно хорошо. Я думаю, что это можно сделать и сейчас с Тьяго Моттой», — цитирует Буффона Calciomercato.

    Буффон играл под руководством Конте в «Ювентусе» с июля 2011 по июль 2014 года.

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