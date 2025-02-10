10 февраля в Миланесыграет св рамках заключительного поединка 24-го тура итальянской Серии А. Начало игры в 22:45 по мск.

Миланцам в этом матче нужна победа. Она позволит им оторваться от «Аталанты» на 4 очка и также сократит разрыв с «Наполи» до одного пункта в борьбе за лидерство. «Фиорентина» на кураже, выиграв три раза подряд. Она в любом случае останется в зоне еврокубков, но в случае победы потеснит «Ювентус» с 5-й строчки.

Команды встречались совсем недавно — 6 февраля. «Интер» проиграл 0:3. До этого три раза подряд выиграл «Интер». В пяти последних встречах по победам счет 3:2 в пользу «нерадзурри».

Прогнозы и ставки

Прогнозы и коэффициенты на игру:

Эксперты LiveSport.Ru предлагают прогноз с коэффициентом 2.63.

предлагают прогноз с коэффициентом 2.63. Букмекеры дают 1.48 и 6.80 на победу команд в матче, на ничью можно поставить за 4.75.

Искусственный интеллект ставит на победу «Интера» со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Интер» — «Фиорентина» смотрите на LiveCup.Run.

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