2-й таймИнтер — ФиорентинаОнлайн
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    «Интер» — «Фиорентина»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Серия A Футбол Италии Интер Фиорентина Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    10 февраля в Милане «Интер» сыграет с «Фиорентиной» в рамках заключительного поединка 24-го тура итальянской Серии А. Начало игры в 22:45 по мск.

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    Миланцам в этом матче нужна победа. Она позволит им оторваться от «Аталанты» на 4 очка и также сократит разрыв с «Наполи» до одного пункта в борьбе за лидерство. «Фиорентина» на кураже, выиграв три раза подряд. Она в любом случае останется в зоне еврокубков, но в случае победы потеснит «Ювентус» с 5-й строчки.

    Команды встречались совсем недавно — 6 февраля. «Интер» проиграл 0:3. До этого три раза подряд выиграл «Интер». В пяти последних встречах по победам счет 3:2 в пользу «нерадзурри».

    Прогнозы и ставки

    Прогнозы и коэффициенты на игру:

    • Эксперты LiveSport.Ru предлагают прогноз с коэффициентом 2.63.

    • Букмекеры дают 1.48 и 6.80 на победу команд в матче, на ничью можно поставить за 4.75.

    • Искусственный интеллект ставит на победу «Интера» со счетом 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Интер» — «Фиорентина» смотрите на LiveCup.Run.

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