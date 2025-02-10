Байрамян: Карпин всегда недоволен — это хорошо

Валерий Карпин — главный тренер «Ростова» Фото: globallookpress.com
«Мы разберём и посмотрим игру. Что-то у нас получалось. Но, кажется, Валерий Георгиевич чем-то был, как всегда, не до конца доволен.
Он всегда недоволен — это хорошо. В некоторых простых ситуациях мы усложняли игру и выбирали не лучший вариант для выхода из обороны», — передает слова Байрамяна Чемпионат.
По итогам Зимнего кубка РПЛ «Ростов» занял 5-е место. Финальный матч между «Спартаком» и «Зенитом» за победу на турнире состоится завтра, 11-го февраля в 19:30 мск.