Байрамян: Карпин всегда недоволен — это хорошо

Полузащитниквысказался о разгромной победе своей команды в матче за 5-е место в Зимнем кубке РПЛ против(4:0).

«Мы разберём и посмотрим игру. Что-то у нас получалось. Но, кажется, Валерий Георгиевич чем-то был, как всегда, не до конца доволен.

Он всегда недоволен — это хорошо. В некоторых простых ситуациях мы усложняли игру и выбирали не лучший вариант для выхода из обороны», — передает слова Байрамяна Чемпионат.

По итогам Зимнего кубка РПЛ «Ростов» занял 5-е место. Финальный матч между «Спартаком» и «Зенитом» за победу на турнире состоится завтра, 11-го февраля в 19:30 мск.