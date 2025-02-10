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    Байрамян: Карпин всегда недоволен — это хорошо

    Футбол Зимний кубок РПЛ Футбол России Динамо Ростов
    Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян высказался о разгромной победе своей команды в матче за 5-е место в Зимнем кубке РПЛ против «Динамо» (4:0).

    Валерий Карпин — главный тренер «Ростова»
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    Валерий Карпин — главный тренер «Ростова»

    «Мы разберём и посмотрим игру. Что-то у нас получалось. Но, кажется, Валерий Георгиевич чем-то был, как всегда, не до конца доволен.

    Он всегда недоволен — это хорошо. В некоторых простых ситуациях мы усложняли игру и выбирали не лучший вариант для выхода из обороны», — передает слова Байрамяна Чемпионат.

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