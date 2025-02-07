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    Семак — об игре «Зенита»: Были какие-то хорошие моменты, но также и ошибались

    Футбол Зимний кубок РПЛ Зенит Ростов
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре своей команды в матче Зимнего кубка РПЛ против «Ростова» (2:1).

    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»
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    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»

    «Полезная для нас игра, футболисты сыграли по 45 минут, в соответствии с планом нашей работы на этих сборах. В первом тайме немножко активнее двигались, во втором тайме вышедшие игроки пока были на скамейке, наверное, перегрелись, из-за жары и солнца, движения, на мой взгляд, было меньше.

    Что касается самой игры и качества, то были какие-то хорошие моменты, но также и ошибались ребята в простых ситуациях. Просто попробовали одного, второго, третьего игрока на тех или иных позициях из расчёта того, что, возможно, умение сыграть на другой позиции, на менее удобной и привычной, может нам помочь.

    Самое главное, что все сыграли без травм по 45 минут, за исключением Ду Кейроса, к сожалению — у него проблема. И у Дениса Адамова, который получил повреждение в прошлом матче — в моменте с пропущенным мячом. Надеемся, что повреждения несерьёзные и мы будем в полном составе продолжать подготовку на этих сборах», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

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