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    Дубль Абрахама помог «Милану» обыграть «Рому» в Кубке Италии

    «Милан» — «Рома»: счет матча 3:1, обзор голов

    Футбол Кубок Италии Футбол Италии Милан Рома
    «Милан» одержал победу над «Ромой» (3:1) в матче 1/4 финала Кубка Италии.

    Тэмми Абрахам — игрок «Милана»
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    Тэмми Абрахам — игрок «Милана»

    В составе «россонери» дубль оформил Тэмми Абрахам, который забил свои голы 17-й и 43-й минутах встречи. Еще один гол забил Жоау Феликс на 70-й минуте.

    Единственный гол у «Ромы» забил Артем Довбик на 55-й минуте.

    1/4 финала Кубка Италии
    «Милан» — «Рома» 3:1 (2:0, 1:1).
    Голы: 1:0 — 16 Абрахам, 2:0 — 42 Абрахам, 2:1 — 54 Довбик, 3:1 — 71 Жоау Феликс«Милан»: Меньян, Тео, Павлович, Томори, Уокер, Рейндерс, Фофана, Муса (Соттиль, 90), Пулишич (Жоау Феликс, 59), Хименес (Рафаэл Леау, 70), Абрахам (Хименес, 59)«Рома»: Свилар, Ндика, Хуммельс (Нельссон, 79), Челик (Ренсх, 46), Анхелиньо, Пизилли, Паредес (Пеллегрини, 46), Коне, Салемакерс (Эль-Шаарави, 80), Шомуродов (Довбик, 46), ДибалаПредупреждение: Коне (70)

    После этого матча «Милан» пробился в полуфинал Кубка Италии, а «Рома» завершила свое выступление на турнире.

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