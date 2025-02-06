«Милан» — «Рома»: счет матча 3:1, обзор голов

одержал победу над(3:1) в матче 1/4 финала Кубка Италии.

В составе «россонери» дубль оформил Тэмми Абрахам, который забил свои голы 17-й и 43-й минутах встречи. Еще один гол забил Жоау Феликс на 70-й минуте.

Единственный гол у «Ромы» забил Артем Довбик на 55-й минуте.

1/4 финала Кубка Италии «Милан» — «Рома» 3:1 (2:0, 1:1). Голы: 1:0 — 16 Абрахам, 2:0 — 42 Абрахам, 2:1 — 54 Довбик, 3:1 — 71 Жоау Феликс«Милан»: Меньян, Тео, Павлович, Томори, Уокер, Рейндерс, Фофана, Муса (Соттиль, 90), Пулишич (Жоау Феликс, 59), Хименес (Рафаэл Леау, 70), Абрахам (Хименес, 59)«Рома»: Свилар, Ндика, Хуммельс (Нельссон, 79), Челик (Ренсх, 46), Анхелиньо, Пизилли, Паредес (Пеллегрини, 46), Коне, Салемакерс (Эль-Шаарави, 80), Шомуродов (Довбик, 46), ДибалаПредупреждение: Коне (70)

После этого матча «Милан» пробился в полуфинал Кубка Италии, а «Рома» завершила свое выступление на турнире.