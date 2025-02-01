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    «Эспаньол» — «Реал». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 22-го тура Ла Лиги «Эспаньол» — «Реал»

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    Мадридский «Реал» сыграет в гостях с «Эспаньолом» в рамках 22-го тура Ла Лиги. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Эспаньол»

    «Эспаньол» занимает 18-е место турнирной таблице Ла Лиги. На счету команды из Барселоны 20 очков в 21-м матче — 5 побед, 5 ничьих и 11 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 20:33.

    «Бело-синие» не проиграли в трех последних матчах, заработав в них 5 очков. После ничьи с «Леганесом» (1:1) команда Маноло Гонсалеса обыграла «Вальядолид» (1:1), а в крайнем туре поделила очки с «Севильей» — 1:1.

    «Реал»

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    «Реал» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, набрав 49 очков в 21-м матче. Отрыв от второго «Атлетико» составляет 4 балла, «Барселону» мадридцы опережают на 7 очков. На счету «Реала» 15 побед, 4 ничьи и 2 поражения с разницей забитых и пропущенных мячей 50:20.

    Команда Карло Анчелотти набрала максимум очков в 4-х последних матчах Ла Лиги. «Сливочные» последовательно обыграли «Севилью» (4:2), «Валенсию» (2:1), «Лас-Пальмас» (4:1) и «Вальядолид» (3:0).

    На этой неделе «Реал» завершил общий этап Лиги Чемпионов крупной победой в гостях над «Брестом» (3:0). Мадридская команда заняла 11-е место в турнирной таблице и теперь сыграет в стыковых матчах с «Манчестер Сити».

    Личные встречи

    В матче первого круга «Реал» на своем поле разгромил соперника со счетом 4:1.

    В последних 10-ти встречах на счету мадридской команды 8 побед, «Эспаньол» оказался сильнее в 2-х случаях.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Эспаньол» — «Реал» с коэффициентом 1.95.

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