До матча
«Эспаньол»
«Эспаньол» занимает 18-е место турнирной таблице Ла Лиги. На счету команды из Барселоны 20 очков в 21-м матче — 5 побед, 5 ничьих и 11 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 20:33.
«Бело-синие» не проиграли в трех последних матчах, заработав в них 5 очков. После ничьи с «Леганесом» (1:1) команда Маноло Гонсалеса обыграла «Вальядолид» (1:1), а в крайнем туре поделила очки с «Севильей» — 1:1.
«Реал»
«Реал» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, набрав 49 очков в 21-м матче. Отрыв от второго «Атлетико» составляет 4 балла, «Барселону» мадридцы опережают на 7 очков. На счету «Реала» 15 побед, 4 ничьи и 2 поражения с разницей забитых и пропущенных мячей 50:20.
Команда Карло Анчелотти набрала максимум очков в 4-х последних матчах Ла Лиги. «Сливочные» последовательно обыграли «Севилью» (4:2), «Валенсию» (2:1), «Лас-Пальмас» (4:1) и «Вальядолид» (3:0).
На этой неделе «Реал» завершил общий этап Лиги Чемпионов крупной победой в гостях над «Брестом» (3:0). Мадридская команда заняла 11-е место в турнирной таблице и теперь сыграет в стыковых матчах с «Манчестер Сити».
Личные встречи
В матче первого круга «Реал» на своем поле разгромил соперника со счетом 4:1.
В последних 10-ти встречах на счету мадридской команды 8 побед, «Эспаньол» оказался сильнее в 2-х случаях.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Эспаньол» — «Реал» с коэффициентом 1.95.