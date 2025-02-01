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    «Атлетико» — «Мальорка». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 22-го тура Ла Лиги «Атлетико» — «Мальорка»

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    Мадридский «Атлетико» на своем поле сыграет с «Мальоркой» в матче 22-го тура чемпионата Испании. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Атлетико»

    «Атлетико» идет на втором месте в таблице вслед за мадридским «Реалом». На счету «матрасников» 45 очков в 21-м матче: 13 побед, 6 ничьих и 2 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 35:14.

    Мадридцы немного притормозили в последних матчах, набрав одно очко в двух крайних турах. На прошлых выходных «Атлетико» дома поделил очки с «Вильярреалом» (1:1), а до этого команда Симеоне неожиданно уступила в гостях «Леганесу» — 0:1.

    В минувшую среду «матрасники» завершили общий этап Лиги Чемпионов крупной гостевой победой над «Зальцбургом» (4:1). «Атлетико» занял пятое место и напрямую вышел в 1/8 финала.

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    «Мальорка»

    «Мальорка» с 30 очками находится на 7-м месте в турнирной таблице Ла Лиги. «Островитяне» одержали 9 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 9 поражений, забив 19 голов и пропустив 26 мячей в свои ворота.

    «Мальорка» проиграла 4 матча подряд со всех турнирах. Команда Ягоба Аррасате вылетела из Кубка Испании, уступив скромному клубу «Понтеведра» (0:3), а затем с тем же счетом была разгромлена мадридским «Реалом» в полуфинале Суперкубка Испании.

    В двух крайних тура Ла Лиги «Мальорка» также не забила ни одного мяча. «Островитяне» крупно уступили в гостях «Вильярреалу» (0:4), а на прошлых выходных минимально проиграли дома «Бетису» — 0:1.

    Личные встречи

    В матче первого круга «Атлетико» обыграл соперника с минимальным счетом — 1:0.

    В последних 10-ти встречах на счету мадридской команды 6 побед, «Мальорка» оказалась сильнее в 3-х случаях и в одном случае была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Атлетико» — «Мальорка» с коэффициентом 2.30.

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