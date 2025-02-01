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    «Аталанта» — «Торино»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В матче 23-го тура итальянской Серии А «Аталанта» примет «Торино» на поле стадиона «Атлети Адзурри д’Италия». Событие состоится 1 февраля в 20:00 по мск.

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    «Бергамаски» в прошлом туре со счетом 2:1 обыграли «Комо», тем самым прервав безвыигрышную серию из четырех поединков. Команда Гасперини по-прежнему занимает 3-ю строчку. У нее 46 очков и пока что лидеру турнира она не угрожает. Отметим также, что в Лиге чемпионов команда смогла вырвать ничью 2:2 у «Барселоны». Хозяева сыграют в стыковых матчах плей-офф.

    После пяти туров без побед «быки» все же смогли выиграть. На своем поле в прошлом туре они всухую победили «Кальяри» со счетом 2:0. До этого «Торино» четыре раза подряд сыграл вничью. Результат принес «бордовым» 26 очков, с которыми они пока что идут на экваторе турнирной таблицы.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок, прогнозы и коэффициенты:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз, коэффициент выбранного исхода составляет 2.10.

    • Букмекеры предлагают такие коэффициенты: 1.56 на «Аталанту», 4.10 на ничью, 6.60 на «Торино».

    • ИИ считает, что матч завершится вничью 0:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Аталанта» — «Торино» можно посмотреть на сайте LiveCup.Run.

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