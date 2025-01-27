Черчесов рассказал, почему его уволили из сборной Казахстана

прокомментировал свое увольнение с поста главного тренера сборной

«В начале января я познакомился и пообщался в Астане с новым президентом Казахстанской федерации футбола Маратом Омаровым. Тогда мы обговорили рабочие моменты, я изложил четкий план подготовки к предстоящим в марте матчам отборочного турнира ЧМ-2026, объяснил, какой у меня подход к работе, как и к чему мы идем.

Сегодня же утром встретился в Москве с генсеком КФФ Саяном Хамитжановым, с которым давно знаком — еще раз подтвердил ему все то же самое.

Он связался с президентом федерации — функционеры решили, что в данной ситуации им нужен другой тренер, но нюансов не знаю.

Я передал информацию своему юристу, он занимается расторжением контракта — как моего, так и моих помощников», — приводит слова 61-летнего специалиста «Спорт-Экспресс».

Сборная Казахстана в шести матчах под руководством Черчесова один раз сыграла вничью и потерпела пять поражений, при этом ни разу не забив и пропустив 15 мячей.

Ранее сообщалось, что Черчесов может возглавить одного из аутсайдеров РПЛ в случае увольнения из сборной Казахстана.