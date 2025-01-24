В 21-м туре испанской Примеры состоится очная встреча. Команды сыграют 24 января на «Гран Канария» в 23:00 мск.

Хозяева проиграли 2 последних матча в турнире. Серия поражения 1:2 от «Хетафе». 19 января «Лас-Пальмас» потерпел поражение 1:4 от мадридского «Реала». После этого турнирное положение команды следующее: «Лас-Пальмас» занимает 14-е место с 22 баллами на счету.

«Осасуна» находится в четырех баллах от зоны еврокубков. Сейчас памплонцы имеют 26 очков и занимают 10-е место в таблице. При этом выиграть гостям не удается уже пятый тур подряд. Правда после поражений от «Атлетика» (1:2) и «Атлетико» (0:1) «Осасуна» смогла прервать черную полосу, сыграв вничью 1:1 с «Райо Вальекано».

Прогнозы и ставки

Информация с прогнозами и коэффициентами:

Эксперты LiveSport.Ru ждут результативный поединок. Их прогноз с коэффициентом 1.92 можно прочитать здесь.

ждут результативный поединок. Их прогноз с коэффициентом 1.92 можно прочитать здесь. «Лас-Пальмас» — фаворит букмекеров: 2.57 на победу первой команды, 3.05 на победу второй, 3.20 на ничью.

ИИ ожидает победы «Осасуны» с минимальным счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Лас-Пальмас» — «Осасуна» смотрите на сайте LiveCup.Run.

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