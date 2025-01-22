ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Луис ЭнрикеКороль Америки. «Зенит» усилил атакующие порядки Луисом Энрике
    Все новости спорта

    Клуб Моуринью подпишет защитника «Пари Сен-Жермен»

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 ПСЖ Лига 1 Футбол Франции Фенербахче Суперлига Турции Футбол Турции Трансферы
    Защитник «Пари Сен-Жермен» Милан Шкриньяр продолжит карьеру в турецкой Суперлиге.

    Милан Шкриньяр
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Милан Шкриньяр

    По информации известного инсайдер Фабрицио Романо, словацкий футболист близок к переходу в «Фенербахче».

    Источник отмечает, что Шкриньяр уже прибыл в Стамбул для подписания контракта с «Фенербахче».

    Итальянский журналист Николо Скира утверждает, что Шкриньяр сделал выбор в пользу стамбульского клуба после разговора с главным тренером команды Жозе Моуринью.

  • Хамес в Мексике, Эррера в Аргентине и еще семь незаметных, но интересных трансферов января
  • Футболисты продолжают путешествовать по миру
  • Сегодня

    • На 29-летнего футболиста также претендовал лондонский «Тоттенхэм».

    Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Шкриньяра в 15 миллионов евро.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «горожане» рассчитывать на очки в Париже?
  • ПСЖ — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
  • «Сливочные» не оставят и следа от австрийцев
  • «Реал» — «Ред Булл Зальцбург». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Сумеет ли «Арсенал» разгромить хорватов?
  • «Арсенал» — «Динамо» Загреб. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБонус €300 за пополнение счёта
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.14
  • Экспресс дня 22 января
  • Сегодня в 23:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч ПСЖ — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Реал — Ред Булл Зальцбург
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Арсенал — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Фейеноорд — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Милан — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Лацио — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Северсталь — Куньлунь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры