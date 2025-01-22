Клуб Моуринью подпишет защитника «Пари Сен-Жермен»

Защитник «Пари Сен-Жермен»продолжит карьеру в турецкой Суперлиге.

По информации известного инсайдер Фабрицио Романо, словацкий футболист близок к переходу в «Фенербахче».

Источник отмечает, что Шкриньяр уже прибыл в Стамбул для подписания контракта с «Фенербахче».

Итальянский журналист Николо Скира утверждает, что Шкриньяр сделал выбор в пользу стамбульского клуба после разговора с главным тренером команды Жозе Моуринью.

На 29-летнего футболиста также претендовал лондонский «Тоттенхэм».

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Шкриньяра в 15 миллионов евро.