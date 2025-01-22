Клуб Моуринью подпишет защитника «Пари Сен-Жермен»

Милан Шкриньяр Фото: globallookpress.com
По информации известного инсайдер Фабрицио Романо, словацкий футболист близок к переходу в «Фенербахче».
Источник отмечает, что Шкриньяр уже прибыл в Стамбул для подписания контракта с «Фенербахче».
Итальянский журналист Николо Скира утверждает, что Шкриньяр сделал выбор в пользу стамбульского клуба после разговора с главным тренером команды Жозе Моуринью.
На 29-летнего футболиста также претендовал лондонский «Тоттенхэм».
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Шкриньяра в 15 миллионов евро.