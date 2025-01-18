Слот: Мы могли уйти с поля без победы, но мы ее заслужили

Главный тренервысказался о матче против(2:0).

«В течение сезона вы надеетесь на такие моменты. Мы могли забить победные голы в концовках матчей против "Юнайтед", "Форест", "Фулхэма". Сегодня это сработало. Нам удалось забить в последние минуты. Мы могли уйти с поля без победы, которую заслуживали с учетом количества моментов, как было во вторник против "Форест". Так что мы очень рады победе.

Нуньес? Он всегда оказывает большое влияние, когда выходит на поле. Он привносит энергию и мощь», — приводит слова Слота BBC.

Календарь и таблица АПЛ

После этого матча «Ливерпуль» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 50-ю очками в активе. «Брентфорд» — на 11-й позиции (28).