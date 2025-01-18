«Ювентус» — «Милан»: составы, коэффициенты, прогноз

Стали известны стартовые составыи «Милана» на матч 21-го тура итальянской Серии А.

«Ювентус»: Ди Грегорио, Гатти, Гонсалес, Йылдыз, Киатенгва, Камбьясо, Копмейнерс, Локателли, Маккенни, Мбангула, Тюрам.

«Милан»: Меньян, Абрахам, Беннасер, Габбия, Леау, Мусах, Рейндерс, Томори, Фофана, Роял, Эрнандес.

Матч между этими командами состоится сегодня, 18-го января в 20:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

«Милан» занимает 8-е место в таблице Серии А с 31-м очком в активе. «Ювентус» располагается на 5-й позиции с 34 баллами.