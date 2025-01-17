В поединке 18-го тура чемпионата Франциисыграет в гостях у. Начало игры в 21:00 мск.

«Монпелье» в новом году стартовал с неудач. Команда проиграла 0:1 «Лиону» и 1:3 «Анже». Тем самым хозяева продлили свою безвыигрышную серию в чемпионате до шести матчей. Причем в четырех «Монпелье» потерпел поражение.

У «Монако» результаты сейчас тоже не очень хорошие. Клуб в первом же матче года проиграл ПСЖ 0:1, уступив Суперкубок Франции. После на выезде «монегаски» не смогли обыграть «Нант» (2:2). 14 января «красно-белые» прекратили выступления в Кубке Франции, поскольку не справились с «Реймсом».

У «Монпелье» 9 очков. Клуб замыкает таблицу Лиги 1. «Монако» несмотря на потерю очков в третьем матче подряд остается в первой тройке.

Прогнозы и ставки

В случае победы над «Монпелье» «Монако» продлит серию до четырех игр в рамках очных противостояний. Прошлый матч закончился с результатом 2:1 в пользу гостей.

Букмекеры дают 5.30 на «Монпелье» и 1.63 они предлагают на победу «Монако». Ничья оценивается котировкой 4.45.

Эксперты LiveSport.Ru предложили свой прогноз на матч. С ним можно ознакомиться здесь.

предложили свой прогноз на матч. С ним можно ознакомиться здесь. ИИ прогнозирует победу «Монако» со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Монпелье» — «Монако» смотрите на сайте LiveCup.Run.

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