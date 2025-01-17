ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Диего СимеонеПримера. «Атлетико» сыграет на выезде с «Леганесом», «Хетафе» примет «Барселону», «Реал» — «Лас-Пальмас»
  • 18:53
    • «Авангард» без проблем победил ЦСКА в матче КХЛ
    Все новости спорта

    «Монпелье» — «Монако»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Монако Монпелье Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В поединке 18-го тура чемпионата Франции «Монако» сыграет в гостях у «Монпелье». Начало игры в 21:00 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Монпелье» в новом году стартовал с неудач. Команда проиграла 0:1 «Лиону» и 1:3 «Анже». Тем самым хозяева продлили свою безвыигрышную серию в чемпионате до шести матчей. Причем в четырех «Монпелье» потерпел поражение.

    У «Монако» результаты сейчас тоже не очень хорошие. Клуб в первом же матче года проиграл ПСЖ 0:1, уступив Суперкубок Франции. После на выезде «монегаски» не смогли обыграть «Нант» (2:2). 14 января «красно-белые» прекратили выступления в Кубке Франции, поскольку не справились с «Реймсом».

    У «Монпелье» 9 очков. Клуб замыкает таблицу Лиги 1. «Монако» несмотря на потерю очков в третьем матче подряд остается в первой тройке.

    Прогнозы и ставки

    В случае победы над «Монпелье» «Монако» продлит серию до четырех игр в рамках очных противостояний. Прошлый матч закончился с результатом 2:1 в пользу гостей.

    • Букмекеры дают 5.30 на «Монпелье» и 1.63 они предлагают на победу «Монако». Ничья оценивается котировкой 4.45.

    • Эксперты LiveSport.Ru предложили свой прогноз на матч. С ним можно ознакомиться здесь.

    • ИИ прогнозирует победу «Монако» со счетом 2:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Монпелье» — «Монако» смотрите на сайте LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 100EURНовым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Рома» и «Дженоа» забьют друг другу
  • «Рома» — «Дженоа». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Сможет ли команда Головина прервать серию неудач?
  • «Монпелье» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Смогут ли «Айнтрахт» и «Боруссия» определить сильнейшего?
  • «Айнтрахт» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБонус €300 за пополнение счёта
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.43
  • Экспресс дня 17 января
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рома — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Монпелье — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Хетафе — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ювентус — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ланс — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Аталанта — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Вашингтон — Питтсбург
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры