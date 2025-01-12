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    Компани — о победе «Баварии»: Это была очень сложная выездная игра

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    Главный тренер «Баварии» Венсан Компани поделился мнением об игре своей команды в матче 16-го тура немецкой Бундеслиги против «Боруссии» М (1:0).

    Венсан Компани — главный тренер «Баварии»
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    Венсан Компани — главный тренер «Баварии»

    «Это была очень сложная выездная игра. Настрой был хороший, в целом мы довольны. У нас были возможности в первом тайме, мы играли хорошо, но во втором тайме их было ещё больше. У нас не получилось успокоить игру.

    В конце концов, мы должны были реализовывать моменты, которые мы не использовали. После этого нужно было просто не пропустить. Отдаю должное команде, они продолжали бороться», — приводит слова Компани пресс-служба «Баварии».

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    • После этого матча мюнхенская команда занимает 1-е место в таблице Бундеслиги с 39-ю очками в активе. В следующем поединке «Бавария» сыграет против «Хоффенхайма» 15-го января.

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