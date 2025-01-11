«Брайтон» и «Ноттингем» вышли в 1/16 финала Кубка Англии

Жоржиньо Рюттер Фото: globallookpress.com
«Норвич» на своем поле уступил «Брайтону» с разгромным счетом — 0:4.
Два гола в этой встрече забил Жоржиньо Рюттер, также отличились Хулио Энсисо и Солли Марч, восстановившийся после тяжелой травмы.
Футбол. Англия. Кубок ФА
Норвич Сити — Брайтон энд Хоув Альбион 0:4
Голы: 0:1 Жоржиньо Рюттер (38'), 0:2 Жоржиньо Рюттер (45 + 2'), 0:3 Хулио Энсисо (60'), 0:4 Соломон Марч (74') Норвич Сити: Джордж Лонг, Джек Стейси, Хосе Кордоба, Каллум Дойл (Брэд Хиллс, 46'), Бен Крисен (Шейн Даффи, 79'), Марселино Нуньес (Онель Эрнандес, 61'), Кенни Маклин, Аманква Форсон (Келлен Фишер, 46'), Анте Црнац (Джошуа Сарджент, 79'), Льюис Доббин, Oscar Schwartau Брайтон энд Хоув Альбион: Джейсон Стил, Первис Эступинан, Адам Уэбстер (Ruairi McConville, 71'), Ян Паул ван Хекке, Йоэл Велтман (Якуб Модер, 79'), Каору Митома, Янкуба Минте (Соломон Марч, 71'), Ясин Аяри, Карлос Балеба, Жоржиньо Рюттер (Браян Груда, 63'), Хулио Энсисо (Дэнни Уэлбек, 63')
«Ноттингем Форест» не испытал проблем с «Лутоном» — 2:0.
На 40-й минуте счет открыл капитан «лесников» Райан Йетс, на 68-й минуте преимущество удвоил Рамон Соса.
Футбол. Англия. Кубок ФА
Ноттингем Форест — Лутон Таун 2:0
Голы: 1:0 Райан Йейтс (40'), 2:0 Рамон Соса (68') Ноттингем Форест: Карлос Мигел, Харри Тоффоло, Вийи Боли, Морато, Алекс Морено, Джеймс Уорд-Праус (Данило Оливейра, 85'), Райан Йейтс (Николас Домингес, 74'), Рамон Соса (Каллум Хадсон-Одои, 74'), Эрик Да Силва Морейра, Жота Силва (Энтони Эланга, 74'), Тайво Авонийи (Крис Вуд, 74') Лутон Таун: Томас Камински, Марк Макгиннес, Том Холмс, Руелл Уолтерс, Исайя Джонс (Элайджа Адебайо, 69'), Лиам Уолш, Марвелоуз Накамба, Карлтон Моррис, Zack Nelson (Джейкоб Браун, 57'), Lamine Dabo (Джордан Кларк, 49'), Amari'i Bell