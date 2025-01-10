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    «Фулхэм» и «Эвертон» пробились в 1/16 финала Кубка Англии

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Фулхэм Уотфорд Эвертон Питерборо Юнайтед
    Завершились матчи 1/32 финала Кубка Англии.

    «Фулхэм»
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    «Фулхэм»

    В одной из игр «Фулхэм» в родных стенах переиграл «Уотфорд» со счетом 4:1.

    На голы Родриго Муниза, Рауля Хименеса, Йоакима Андерсона и Тимоти Кастаня гости ответили точным ударом в исполнении Рокко Ваты.

    Футбол. Англия. Кубок ФА
    Фулхэм — Уотфорд 4:1
    Голы: 1:0 Родриго Мунис (26'), 1:1 Рокко Вата (33'), 2:1 Рауль Хименес (пенальти) (49'), 3:1 Йоаким Андерсен (65'), 4:1 Тимоти Кастань (85') Фулхэм: Тимоти Кастань, Йоаким Андерсен (Исса Диоп, 66'), Хорхе Куэнка, Райан Сесеньон, Андреас Перейра, Саша Лукич (Харрисон Рид, 77'), Эмиль Смит-Роу (Джошуа Кинг, 66'), Адама Траоре, Алекс Айуоби (Марсьяль Годо, 66'), Родриго Мунис (Рауль Хименес, 46'), Steven Benda Уотфорд: Джонатан Бонд, Эдо Кайембе, Яссер Ларуси, Анджело Огбонна, Райан Портеус, Райан Эндрюс, Мамаду Думбия (Amin Nabizada, 89'), Рокко Вата (Квадво Баа, 67'), Томас Инс (Георгий Чакветадзе, 67'), Pierre Dwomoh (Имран Луза, 31'), Antonio Tikvic Предупреждения: Эдо Кайембе (8'), Хорхе Куэнка (38')

    В параллельной игре «Эвертон» взял верх над «Питерборо Юнайтед» со счетом 2:0.

    Судьбу поединка решили точные удары, авторами которых стали Бету и Илиман Ндиайе.

    Футбол. Англия. Кубок ФА
    Эвертон — Питерборо Юнайтед 2:0
    Голы: 1:0 Бету (42'), 2:0 Илиман Ндиайе (пенальти) (90 + 8') Предупреждение: Бету (65')

    Таким образом, «Фулхэм» и «Эвертон» смогли выйти в следующий раунд Кубка Англии.

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