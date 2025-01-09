Поттер — о назначении в «Вест Хэм»: Я не просто так ждал подходящего предложения

прокомментировал свое назначение на пост главного тренера

«Причин много. Это история, традиции, семейная атмосфера и невероятно преданные и страстные болельщики. Здесь захватывающая команда и блестящая академия, которая выпускает хороших молодых игроков, я хочу с ними познакомиться и поработать.

Я не просто так ждал подходящего предложения, я ждал правильной возможности. Думаю, я сделал правильный выбор», — приводит слова Поттера официальный сайт «Вест Хэма».

Напомним, что англичанин сменил Юлена Лопетеги на посту главного тренера «молотобойцев». «Вест Хэм» занимает 14-е место в таблице Премьер-лиги с 23 очками в активе.