Неймар: Было бы здорово снова сыграть с Лео Месси и Луисом Суаресом

Бывший нападающий, ныне выступающий за, прокомментировал информацию об интересе к нему от

«Очевидно, что было бы здорово снова сыграть с Лео Месси и Луисом Суаресом. Они мои друзья. Мы все ещё поддерживаем общение. Было бы интересно возродить наше трио времён "Барселоны".

Я счастлив в "Аль-Хиляле" и в Саудовской Аравии, но кто знает. Футбол полон сюрпризов. Проект, который мне предложили в Саудовской Аравии, был очень хорош не только для меня, но и для моей семьи, поэтому поездка в эту страну была лучшим вариантом», — приводит слова Неймара CNN.

В этом сезоне чемпионата Саудовской Аравии Неймар только дважды выходил на поле из-за травмы.