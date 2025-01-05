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    ПСЖ — Монако: смотреть матч онлайн в прямом эфире

    Футбол Суперкубок Франции Футбол Франции ПСЖ Монако
    В 19:30 мск. 05.01.2025 в Суперкубке Франции по футболу начнется футбольный матч между командами ПСЖ и Монако. Прямая трансляция игры будет доступна бесплатно для всех посетителей сайта по ссылкам ниже.

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    Предстоящий футбольный матч ПСЖ — Монако обещает стать ярким событием для болельщиков. Эти две команды уже давно известны своими зрелищными встречами, где эмоции болельщиков зашкаливают, а на поле разворачивается настоящая спортивная драма.

    Команды находятся в разной форме, тем не менее, факторы своего поля, истории встреч и проблем с составом делают предстоящий матч ПСЖ — Монако довольно непредсказуемым.

    Последний матч команд между собой: Монако — ПСЖ 2:4.

    Прогноз на матч ПСЖ — Монако

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