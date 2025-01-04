В 16-м туре чемпионата Франциипримет у себя дома. Встреча состоится 4 января в 21:00 мск на стадионе «Пьер Моруа».

«Лилль» продолжает свою длинную беспроигрышную серию, которая тянется с середины сентября. В декабре команда провела 5 поединков и одержала 3 победы. В прошлом матче клуб одолел скромный «Руан» в Кубке Франции. Перед этим в Лиге 1 «доги» разошлись ничьей 1:1 с «Марселем». В таблице чемпионата хозяев занимают 5-е место, имея 27 очков.

«Нант» тоже выдал неплохие результаты, если учитывать, что сейчас он борется за выживание. Гости смогли зацепиться за очки в матче с ПСЖ (1:1). Они обыграли «Ренн» 1:0. Развить успех не удалось, на пути встал «Брест», которому «желто-зеленые» проиграли 1:4. У «Нанта» 14 очков и 14-е место в таблице Лиги 1.

Прогнозы и ставки

«Лилль» выиграл 3 последних матча против «Нанта» и в каждом случае забил по два мяча.

Котировки букмекеров: 1.55 на победу «Лилля», 4.30 на ничью, 6.50 на победу «Нанта».

Эксперты LiveSport.Ru рассчитывают на уверенную победу «Лилля». Они предложили свою ставку в предматчевом прогнозе.

рассчитывают на уверенную победу «Лилля». Они предложили свою ставку в предматчевом прогнозе. Прогноз от искусственного интеллекта: «Лилль» победит со счетом 2:0.

Трансляция матча

Смотрите прямую трансляцию матча «Лилль» — «Нант» на сайте LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 300€ Новым игрокам