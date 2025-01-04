ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дакота ДитчеваЗатмила Шевченко и всех звезд UFC. Дакота Дитчева — будущее женского ММА
  • 19:55
    • «Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм»
  • 17:42
    • Мирра Андреева и Диана Шнайдер победили на турнире в Брисбене
  • 16:28
    • Примера объявила об отказе «Барселоне» в регистрации Ольмо
  • 19:57
    • «Брентфорд» разгромил «Саутгемптон», а «Борнмут» одолел «Эвертон»
  • 19:56
    • «Челси» сыграл вничью с «Кристал Пэлас», а «Астон Вилла» одолела «Лестер»
    Все новости спорта

    «Лилль» — «Нант»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Лилль Нант Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 16-м туре чемпионата Франции «Лилль» примет у себя дома «Нант». Встреча состоится 4 января в 21:00 мск на стадионе «Пьер Моруа».

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Лилль» продолжает свою длинную беспроигрышную серию, которая тянется с середины сентября. В декабре команда провела 5 поединков и одержала 3 победы. В прошлом матче клуб одолел скромный «Руан» в Кубке Франции. Перед этим в Лиге 1 «доги» разошлись ничьей 1:1 с «Марселем». В таблице чемпионата хозяев занимают 5-е место, имея 27 очков.

    «Нант» тоже выдал неплохие результаты, если учитывать, что сейчас он борется за выживание. Гости смогли зацепиться за очки в матче с ПСЖ (1:1). Они обыграли «Ренн» 1:0. Развить успех не удалось, на пути встал «Брест», которому «желто-зеленые» проиграли 1:4. У «Нанта» 14 очков и 14-е место в таблице Лиги 1.

    Прогнозы и ставки

    «Лилль» выиграл 3 последних матча против «Нанта» и в каждом случае забил по два мяча.

    • Котировки букмекеров: 1.55 на победу «Лилля», 4.30 на ничью, 6.50 на победу «Нанта».

    • Эксперты LiveSport.Ru рассчитывают на уверенную победу «Лилля». Они предложили свою ставку в предматчевом прогнозе.

    • Прогноз от искусственного интеллекта: «Лилль» победит со счетом 2:0.

    Трансляция матча

    Смотрите прямую трансляцию матча «Лилль» — «Нант» на сайте LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 300Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Матрасники» учинят разгром «Марбелье»
  • «Марбелья» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.85
    •
  • «Арсенал» продолжит побеждать?!
  • «Брайтон» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • «Барселона» деклассирует «Барбастро»
  • «Барбастро» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.68
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.03
  • Экспресс дня 4 января 2025 года
  • Сегодня в 20:30
    •  2.85
  • Прогноз на матч Марбелья — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Брайтон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.68
  • Прогноз на матч Барбастро — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Фиорентина — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Рома — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Клипперс — Атланта
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры