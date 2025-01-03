«Манчестер Сити» может подписать защитника сборной Узбекистана

Абдукодир Хусанов Фото: globallookpress.com
По информации журналиста Фабрицио Романо, «Манчестер Сити» намерен подписать 20-летнего Хусанова во время январского трансферного окна.
Ранее сообщалось, что в переходе Хусанова также заинтересованы «Пари Сен-Жермен» и мадридский «Атлетико».
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Хусанова в 12 миллионов евро. В текущем сезоне он провел за «Ланс» 16 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.
«Ланс» купил Хусанова летом 2023 года у белорусского клуба «Энергетик-БГУ» за 100 тысяч евро.