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    «Манчестер Сити» может подписать защитника сборной Узбекистана

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    Защитник сборной Узбекистана и французского «Ланса» Абдукодир Хусанов входит в список трансферных целей «Манчестер Сити».

    Абдукодир Хусанов
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    Абдукодир Хусанов

    По информации журналиста Фабрицио Романо, «Манчестер Сити» намерен подписать 20-летнего Хусанова во время январского трансферного окна.

    Ранее сообщалось, что в переходе Хусанова также заинтересованы «Пари Сен-Жермен» и мадридский «Атлетико».

    Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Хусанова в 12 миллионов евро. В текущем сезоне он провел за «Ланс» 16 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

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