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    «Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В 18-м туре АПЛ «Тоттенхэм» сыграет в гостях у «Ноттингем Форест». Поединок состоится 26 декабря в 18:00 по мск.

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    «Брентфорд» выдал серию хороших результатов, которых положительно сказались на турнирном положении команды. За плечами у «лесников» победы над МЮ (3:2) и «Астон Виллой» (2:1). В прошлом матче хозяева обыграли «Брентфорд» (2:0).

    «Тоттенхэм» в прошлом туре потерпел поражение от «Ливерпуля», причем матч получился сверхрезультативным и закончился со счетом 3:6. Перед этим «мерсисайдцы» разгромили «Саутгемптон» 5:0 и прошли МЮ (4:3) в Кубке лиги.

    Календарь и таблица АПЛ

    В турнирной таблице АПЛ «Ноттингем» с 31 очков на счету занимает 4-е место, тогда как «Тоттенхэм» имеет 23 пункта и находится на 11-м месте.

    Прогнозы и ставки

    Последний раз команды встречались в апреле, когда «Тоттенхэм» выиграл 3:1, продлив серию до трех побед.

    • Несмотря на это букмекеры не считают «шпор» фаворитом. Ставки принимаются с коэффициентами 2.28 и 2.85 соответственно.

    • Эксперты LiveSport.Ru согласны с расстановкой сил. С прогнозом можно ознакомиться здесь.

    • По оценке ИИ, «Ноттингем» должен выиграть поединок со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Смотрите прямую трансляцию матча «Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм» на LiveCup.Run, где вы также найдете статистику и коэффициенты.

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