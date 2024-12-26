В 18-м туре АПЛсыграет в гостях у. Поединок состоится 26 декабря в 18:00 по мск.

«Брентфорд» выдал серию хороших результатов, которых положительно сказались на турнирном положении команды. За плечами у «лесников» победы над МЮ (3:2) и «Астон Виллой» (2:1). В прошлом матче хозяева обыграли «Брентфорд» (2:0).

«Тоттенхэм» в прошлом туре потерпел поражение от «Ливерпуля», причем матч получился сверхрезультативным и закончился со счетом 3:6. Перед этим «мерсисайдцы» разгромили «Саутгемптон» 5:0 и прошли МЮ (4:3) в Кубке лиги.

Календарь и таблица АПЛ

В турнирной таблице АПЛ «Ноттингем» с 31 очков на счету занимает 4-е место, тогда как «Тоттенхэм» имеет 23 пункта и находится на 11-м месте.

Прогнозы и ставки

Последний раз команды встречались в апреле, когда «Тоттенхэм» выиграл 3:1, продлив серию до трех побед.

Несмотря на это букмекеры не считают «шпор» фаворитом. Ставки принимаются с коэффициентами 2.28 и 2.85 соответственно.

Эксперты LiveSport.Ru согласны с расстановкой сил. С прогнозом можно ознакомиться здесь.

согласны с расстановкой сил. С прогнозом можно ознакомиться здесь. По оценке ИИ, «Ноттингем» должен выиграть поединок со счетом 1:0.

Трансляция матча

Смотрите прямую трансляцию матча «Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм» на LiveCup.Run, где вы также найдете статистику и коэффициенты.

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