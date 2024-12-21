Зиеш может покинуть «Галатасарай» и перейти в «Бенфику»

Хаким Зиеш Фото: globallookpress.com
По информации Fanatik, марокканский футболист стал трансферной целью «Бенфики».
Лиссабонский клуб может воспользоваться непростой ситуацией Зиеша в «Галатасарае».
Ранее экс-игрок «Челси» заявил, что намерен покинуть «Галатасарай» уже в январе.
«Все кончено, я сказал им, что уйду в январе. Никогда не видел такого плохого тренера, как Бурук. Жалею, что перешел сюда, пусть оставят меня в покое», — сказал Зиеш в середине декабря.
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего Зиеша в семь миллионов евро.