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    Зиеш может покинуть «Галатасарай» и перейти в «Бенфику»

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    Полузащитник «Галатасарая» Хаким Зиеш может продолжить карьеру в чемпионате Португалии.

    Хаким Зиеш
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    Хаким Зиеш

    По информации Fanatik, марокканский футболист стал трансферной целью «Бенфики».

    Лиссабонский клуб может воспользоваться непростой ситуацией Зиеша в «Галатасарае».

    Ранее экс-игрок «Челси» заявил, что намерен покинуть «Галатасарай» уже в январе.

    «Все кончено, я сказал им, что уйду в январе. Никогда не видел такого плохого тренера, как Бурук. Жалею, что перешел сюда, пусть оставят меня в покое», — сказал Зиеш в середине декабря.

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    • Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего Зиеша в семь миллионов евро.

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