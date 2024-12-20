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    Аморим после поражения от «Тоттенхэма»: «Манчестер Юнайтед» играл лучше соперника, просто не реализовали моменты

    Футбол Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Кубок Лиги Футбол Англии
    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал поражение от «Тоттенхэма» (3:4) в четвертьфинале Кубка английской лиги.

    Рубен Аморим
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    Рубен Аморим

    «Мы выключились из игры в начале второго тайма, момент был тяжелым. Если посмотреть на игру в целом, мы были лучшей командой, однако соперник лучше реализовал моменты.

    Мы проиграли, но для меня было важно то, что ребята поборолись. Мы чувствовали себя комфортно и постоянно владели мячом. Нам не хватало даже не последнего паса, а последнего удара.

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    • Сегодня я не могу сказать, что мне понравилось. Буду думать об этом завтра, завтра многим смогу поделиться. Сегодня мы проиграли, нужно обдумать это за ночь, а завтра мы сможем найти в этой игре много хорошего.

    Нельзя думать, что если мы выиграем трофей, то все сразу станет хорошо. Нас ждет долгий путь, мы прибавляем, наша цель — выиграть АПЛ. Не знаю, сколько времени понадобится», — приводит слова португальского специалиста BBC.

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