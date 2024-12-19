«Ливерпуль» и «Пари Сен-Жермен» претендуют на звезду «Лиона»

Атакующий полузащитник «Лиона»может покинуть команду.

По информации Foot Mercato, в переходе 21-летнего футболиста заинтересованы сразу два топ-клуба.

Источник утверждает, что речь идет о «Ливерпуле» и «Пари Сен-Жермен».

Также отмечается, что оба клуба хотят приобрести француза уже в январе.

«Лиону», возможно, придется продать Шерки из-за серьезных финансовых проблем.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Шерки в 30 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Франции 11 матчей, забил три гола и сделал три результативные передачи.