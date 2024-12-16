ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Колби Ковингтон против Хоакина БаклиБакли нокаутировал Ковингтона, Абдулвахабов прошел Абдулхаликова. Обзор самых громких боев недели
  • 15:45
    • Полузащитник «Челси» вернется в «Лестер»
    Все новости спорта

    Мбаппе вошел в заявку «Реала» на Межконтинентальный кубок

    Футбол Реал Мадрид Клубный чемпионат мира Футбол Испании
    Мадридский «Реал» назвал заявку на матч против мексиканской «Пачуки» в финале Межконтинентального кубка.

    Килиан Мбаппе
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Килиан Мбаппе

    Килиан Мбаппе восстановился после травмы и готов принять участие в предстоящей игре. В минувшую субботу француз пропустил матч Ла Лиги против «Райо Вальекано».

    Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Фран Гонсалес;

    защитники: Лукас Васкес, Хесус Вальехо, Фран Гарсия, Антонио Рюдигер, Юссеф Энрикес, Рауль Асенсио, Лоренсо Агуадо;

  • Ямаль, Беллингем, Мастантуоно и еще семь игроков, которые поедут на ЧМ-2034
  • Обратный отсчет до чемпионата мира 2034 года уже начался
  • 14/12/2024

    • полузащитники: Джуд Беллингем, Эдуардро Камавинга, Федерико Вальверде, Лука Модрич, Орельен Чуамени, Арда Гюлер, Дани Себальос;

    нападающие: Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Родриго, Эндрик, Браим Диас, Гонсало Гарсия, Виктор Муньос.

    Матч между «Реалом» и «Пачукой» пройдет 18 декабря в Катаре.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Лацио» и «Интер» выявить сильнейшего?
  • «Лацио» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
  • Сможет ли «Борнмут» продлить свою победную серию?
  • «Борнмут» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Голевой обмен заказывали?!
  • «Карабах» — «Сумгаит». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.44
  • Экспресс дня 16 декабря
  • Сегодня в 23:15
    •  3.30
  • Прогноз на матч Лацио — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Борнмут — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Карабах — Сумгаит
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Галатасарай — Трабзонспор
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Порту — Эштрела
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Барыс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Амур — Адмирал
  • Хоккей
  • Завтра в 12:00
    •  3.85
  • Прогноз на матч СКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры