Мбаппе вошел в заявку «Реала» на Межконтинентальный кубок

Килиан Мбаппе Фото: globallookpress.com
Килиан Мбаппе восстановился после травмы и готов принять участие в предстоящей игре. В минувшую субботу француз пропустил матч Ла Лиги против «Райо Вальекано».
Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Фран Гонсалес;
защитники: Лукас Васкес, Хесус Вальехо, Фран Гарсия, Антонио Рюдигер, Юссеф Энрикес, Рауль Асенсио, Лоренсо Агуадо;
полузащитники: Джуд Беллингем, Эдуардро Камавинга, Федерико Вальверде, Лука Модрич, Орельен Чуамени, Арда Гюлер, Дани Себальос;
нападающие: Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Родриго, Эндрик, Браим Диас, Гонсало Гарсия, Виктор Муньос.
Матч между «Реалом» и «Пачукой» пройдет 18 декабря в Катаре.