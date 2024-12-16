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    Бундеслига. «Бавария» потерпела первое поражение

    Итоги 14-го тура чемпионата Германии по футболу

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    «Майнц» — «Бавария»
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    «Майнц» — «Бавария»
    «Бавария» допустила первое поражение в нынешнем розыгрыше немецкого чемпионата, однако немецкая машина сохраняет лидерство в Бундеслиге. За мюнхенцами пытается угнаться действующй чемпион «Байер», который поднялся на вторую строчку, остальные клубы отстали выбыли из чемпионской гонки.

    Изменения в турнирной таблице

    14 тур Бундеслиги внёс кардинальные изменения в турнирной таблице. «Байер» сместил со второй строчки немецкого чемпионата «Айнтрахт» и сократил отставание от лидера чемпионской гонки «Баварии» до 4 очков.

    На две строчки вверх поднялись «Фрайбург», «Штутгарт» и «Майнц», данное трио расположилось на 5,6 и 7 местах.

    На две позиции опустилась «Боруссия» из Дортмунда, занявшая 8 место в чемпионате Германии.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Со знаком плюс прошёл тур для «Вердера» — с 10 на 9 место, со знаком минус игровой день получился для «Вольфсбурга» — с 5 на 10 место,

    Фиаско «Баварии» — шанс для «Байера»

    33 очка — столько набрала «Бавария» за 14 туров чемпионата Германии: 10 побед, 3 ничьи и 1 поражение. К слову, первое фиаско в сезоне мюнхенцы потерпели в гостевом поединке против «Майнца» (1:2).

    В этой встрече «Бавария» уже «горела» в два мяча к 60-й минуте. В составе лидера Бундеслиги гол престижа смог забить Лерой Сане, отличвшись на 87-й минуте.

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    • На второй строчке финишировал «Байер», который набрал 29 очков. «Фармацевты» воспользовались ошибкой «Баварии» и сократили отставание от лидера с 7 до 4 очков. Это стало возможно после уверенной победы над «Аугсбургом» (2:0). В выездной встрече результативными действиями отметились Мартен Терье и Флориан Виртц.

    Топ-6

    «Айнтрахт» потерял одну строчку в чемпионате Германии и теперь занимает 3 место. Команда проиграла в гостях «Лейпцигу» (1:2), который расположился на 4 строчке первенства. К слову, оба клуба набрали по 27 очков в турнирной таблице.

    На пятую строчку взобрался «Фрайбург», который на своём поле одержал победу в матче против «Вольфсбурга» (3:2) и набрал 24 пункта.

    «Боруссия» Дортмунд — «Хоффенхайм»
    globallookpress.com

    В топ-6 Бундеслиги входит «Штутгарт», у которого 23 набранных балла. «Швабы» в минувшем туре оказались сильнее аутсайдера «Хайденхайма» (1:3).

    Вне еврокубковой зоны расположилась дортмундская «Боруссия», у которой 22 очка. «Чёрно-жёлтые» в 14 туре чемпионата сыграли вничью с «Хоффенхаймом» (1:1).

    Тур № 15

    Чемпион Германии «Байер» следующий матч на внутренней арене проведёт в субботу, 21 декабря. Клуб из Леверкузена дома сыграет против «Фрайбурга».

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    Лидер «Бавария» примет «Лейпциг», а «Боруссия» Дортмунд отправится в гости к «Вольфсбургу».

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Матчи 15-го тура чемпионата Германии пройдут с 20 по 22 декабря.

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