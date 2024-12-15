«Вильярреал» уступил «Бетису», «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Лас-Пальмасом»

Джовани Ло Чельсо Фото: globallookpress.com
«Вильярреал» проиграл на своем поле «Бетису» со счетом 1:2.
На 32-й минуте счет открыл бразильский нападающий гостей Витор Роке.
На 47-й минуте Джовани Ло Чельсо увеличил преимущество «Бетиса».
Хозяева смогли забить единственный мяч на 55-й минуте после точного удара Алекса Баэны.
Футбол. Испания. Примера
Вильярреал — Бетис 1:2
Голы: 0:1 Витор Уго Роке Феррейра (32'), 0:2 Джовани Ло Чельсо (47'), 1:2 Алекс Баэна (55') Вильярреал: Луис Жуниор, Кико Фемения, Эрик Бейи (Хуан Бернат, 46'), Рауль Альбиоль, Серхи Кардона, Пап Гуй (Тьерно Барри, 57'), Даниэль Парехо, Алекс Баэна, Ереми Пино (Pau Cabanes, 70'), Херар Морено, Айосе Перес Бетис: Ромен Перро, Диего Льоренте, Марк Бартра, Юссуф Сабали, Джовани Ло Чельсо (Иско, 74'), Серхи Альтмира (Натан, 88'), Джонни Кардозо, Витор Уго Роке Феррейра (Ассане Диао, 68'), Абде Эззальзули (Айтор Руйбаль, 74'), Эсекьель Авила, Fran Vieites Предупреждения: Пап Гуй (26'), Джовани Ло Чельсо (35'), Manuel Pellegrini (36'), Седрик Бакамбу (36'), Кико Фемения (39'), Айтор Руйбаль (47'), Алекс Баэна (60'), Витор Уго Роке Феррейра (65'), Ереми Пино (67'), Даниэль Парехо (87') Удаление: Эсекьель Авила (34')
Календарь и таблица испанской Примеры
В другом матче «Реал Сосьедад» и «Лас-Пальмас» не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.
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Футбол. Испания. Примера
Реал Сосьедад — Лас-Пальмас 0:0
Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Хон Арамбуру, Наиф Агер, Хави Лопес (Айэн Муньос, 85'), Игор Субельдия, Мартин Субименди, Такэфуса Кубо (Андер Барренечеа, 67'), Брайс Мендес (Jon Olasagasti, 67'), Лука Сучич, Серхио Гомес, Микель Оярсабаль (Орри Оускарссон, 85') Лас-Пальмас: Яспер Силлессен, Мика Мармоль, Скотт Маккена, Хуанма Эрсог, Альберто Молейро (Марвин Парк, 60'), Дариу Эсугу, Кирьян Родригес, Хосе Кампанья (Бенито Рамирес, 73'), Хавьер Муньос (Энзо Луаодис, 85'), Хайме Мата (Oli McBurnie, 72'), Сандро Рамирес (Ману Фустер, 85') Предупреждения: Такэфуса Кубо (39'), Хайме Мата (57'), Андер Барренечеа (74'), Сандро Рамирес (75'), Бенито Рамирес (90 + 1')