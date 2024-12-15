Мотта: Нам однозначно нужно играть лучше

Главный тренердал комментарий по поводу матча против(2:2).

«Мы не сыграли должным образом против хорошо оборонявшегося соперника. Нам однозначно нужно играть лучше.

Я уже говорил, что каждый матч — это другая игра, к Лиге чемпионов это не имело ни малейшего отношения, и мы не можем быть довольны качеством игры.

Нам нужно сделать шаг вперед. Мы открыли счет и должны были продолжать атаковать, создавать больше моментов и убивать игру. Мы этого не сделали и позволили сопернику вернуться в игру», — приводит слова Мотты Football Italia.

Календарь и таблица Серии А

«Венеция» смогла набрать 10 очков и осталась на последнем месте в турнирной таблице. У «Ювентуса» теперь 28 баллов и шестая строчка.