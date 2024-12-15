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    Мотта: Нам однозначно нужно играть лучше

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Ювентус Венеция
    Главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта дал комментарий по поводу матча против «Венеции» (2:2).

    Тьяго Мотта
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    Тьяго Мотта

    «Мы не сыграли должным образом против хорошо оборонявшегося соперника. Нам однозначно нужно играть лучше.

    Я уже говорил, что каждый матч — это другая игра, к Лиге чемпионов это не имело ни малейшего отношения, и мы не можем быть довольны качеством игры.

    Нам нужно сделать шаг вперед. Мы открыли счет и должны были продолжать атаковать, создавать больше моментов и убивать игру. Мы этого не сделали и позволили сопернику вернуться в игру», — приводит слова Мотты Football Italia.

    Календарь и таблица Серии А

    «Венеция» смогла набрать 10 очков и осталась на последнем месте в турнирной таблице. У «Ювентуса» теперь 28 баллов и шестая строчка.

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