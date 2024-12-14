Артета: Разочарованы тем, что не смогли выиграть этот матч

Главный тренервысказался о матче против(0:0).

«Разочарованы тем, что не смогли выиграть этот матч. Мы полностью заслуживали победы. Мы не позволили сопернику нанести ни одного удара. Мы доминировали в игре, но не смогли забить, когда у нас были отличные моменты.

Перерыв между играми? Это не имеет значения. Посмотрите на интенсивность, которую мы показали во втором тайме. Это огорчает особенно, когда мы не допускаем ни одного момента у своих ворот и так сильно доминируем в игре», — приводит слова Артеты Sky Sports.

Календарь и таблица АПЛ

После этого матча «Арсенал» занимает 3-е место в таблице с 30-ю очками в активе, а «Эвертон» — на 15-й позиции с 15-ю баллами.