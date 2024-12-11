Уругвай готов сыграть со сборной России в Москве

Президент ассоциации футбола Уругваявысказался по поводу возможного проведения товарищеского матча со сборной

«Товарищеский матч с Россией возможен в Москве. Скорее всего, игра пройдет в ноябре следующего года.

Есть возможность сыграть и в Уругвае, но пока до конкретики и подписания всех соглашений мы не дошли.

Наши федерации в контакте друг с другом», — приводит слова Алонсо Sport24.

В 2024 году сборная России сыграла с Сербией (4:0), Беларусью (4:0), Вьетнамом (3:0), Брунеем (11:0) и Сирией (4:0).

Российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.