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    Уругвай готов сыграть со сборной России в Москве

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    Президент ассоциации футбола Уругвая Игнасио Алонсо высказался по поводу возможного проведения товарищеского матча со сборной России.

    Валерий Карпин — главный тренер сборной России
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    Валерий Карпин — главный тренер сборной России

    «Товарищеский матч с Россией возможен в Москве. Скорее всего, игра пройдет в ноябре следующего года.

    Есть возможность сыграть и в Уругвае, но пока до конкретики и подписания всех соглашений мы не дошли.

    Наши федерации в контакте друг с другом», — приводит слова Алонсо Sport24.

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